Accueil et intégration : Vivre ensemble

L’appel à projets « mateneen » de l’Œuvre grande-duchesse Charlotte vise à favoriser l’intégration des réfugiés arrivés récemment et à soutenir la société civile dans ses efforts.

80 projets issus de la société civile dans neuf secteurs, dotés de douze millions d’euros : c’est le premier bilan de l’appel à projets « mateneen » de l’Œuvre nationale de secours grande-duchesse Charlotte. Lancé en décembre 2015, « mateneen » a pour but de favoriser le rapprochement entre réfugiés fraîchement arrivés et population locale, ainsi que l’intégration des nouveaux arrivants à travers des « projets inclusifs ». À l’issue de l’appel, c’est un jury composé de neuf personnes qui a choisi les projets financés.

Ceux-ci couvrent un large éventail de secteurs, allant du « soutien matériel » au « développement durable », en passant par l’« emploi » ou encore le « logement ». Si certains sont portés par des associations bien connues du public – par exemple « Connections », proposé par l’Asti -, des organisations beaucoup moins connues ont, elles aussi, obtenu des financements.

L’asbl « Within » par exemple, qui avait introduit un projet du même nom visant à « briser le cycle de la haine et de la peur que la guerre a créé » à travers un atelier d’écriture et de création artistique collective. Ou encore l’association « Sportunity » qui veut favoriser « l’intégration à travers le sport ». Et dont la présidente Eryn Alexandrova n’a pas hésité à critiquer fortement l’Olai (Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration) lors de la présentation des projets « mateneen », vendredi dernier. Mais aussi « Salam a Fridden », émission radio animée – en arabe, français et anglais – par de jeunes réfugiés dans le cadre des émissions pour jeunes « Graffiti » sur Radio Ara, que le woxx présentera de façon plus approfondie sous peu.

Pérenniser l’élan de solidarité de l’été 2015, voilà l’un des buts affichés par l’« Œuvre » pour « mateneen ». Créée à Noël 1944, la fondation récolte des fonds à travers la Loterie nationale, qu’elle utilise pour financer des activités philanthropiques et à caractère social, environnemental ou culturel. À côté des aides ponctuelles pour différentes associations, l’Œuvre lance aussi régulièrement des appels à projets sur des sujets précis, comme pour « mateneen ».

Construire ensemble

Fédérer les différentes initiatives et acteurs, renforcer leur visibilité, rassembler associations traditionnelles et nouvelles, ce ne sont que quelques-uns des objectifs que poursuit l’Œuvre à travers « mateneen ». Pour Martine Neyen, responsable de l’appel à projets, « il ne s’agit pas de lancer des projets pour telle ou telle population cible, mais avec elle. Les résidents comme les nouveaux arrivants ont été invités à participer et à s’engager, pour construire ensemble la société dans laquelle ils veulent vivre ».

« Il nous a paru important de soutenir des projets s’emparant d’une problématique qui ne soit pas forcément exclusivement réservée aux nouveaux arrivants », remarque de son côté Jean Feith, président du jury de sélection. « Les défis que rencontrent les nouveaux arrivants concernent un éventail de secteurs : scolarité, emploi, logement… or ces secteurs sont justement au cœur des problématiques que rencontrent bon nombre de résidents luxembourgeois. » En espérant que l’approche choisie par l’Œuvre contribue à endiguer les ressentiments antiréfugiés de plus en plus forts au Luxembourg comme ailleurs…

