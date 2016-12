Affaire RTL/Lunghi/Bettel : la folie continue !

Tout porte à croire qu’au Luxembourg il y a un ministre des Médias et de la Culture (et accessoirement premier ministre et ministre des Cultes) qui n’est pas en train de s’amuser franchement. Alors que l’enquête disciplinaire vient de lui renvoyer la balle en décidant que c’est à lui, Xavier Bettel, de choisir une sanction, pouvant aller jusqu’à un cinquième du salaire brut de son fonctionnaire, il est d’ores et déjà établi qu’Enrico Lunghi ne passera pas devant le conseil de discipline, où des sanctions plus dures auraient pu être décidées. En même temps, ce même fonctionnaire vient de se faire accorder une assistance juridique – donc le remboursement de ses frais d’avocat – par le ministère de la Fonction publique. Et cela dans le cadre de sa plainte pour diffamation contre la CLT-UFA, maison-mère de RTL, qui avait diffusé le reportage pour lequel un certain Bettel Xavier avait justement demandé une enquête disciplinaire. Dans le registre inattendu aussi, notons la démission d’Alain Berwick à la tête de RTL. Cela au moment où le nouvel accord de concession entre l’État et la chaîne est en train d’être négocié. Seule note positive : le conseil d’administration de RTL a décidé de mettre en place une « commission d’éthique » pour éviter de nouveaux dérapages…

