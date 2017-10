Angst und Schrecken in der woxx

Die woxx schafft Jobs. Während die Entwicklung bei den meisten großen Medien momentan eher in die entgegengesetzte Richtung geht, vergrößert die woxx einmal mehr ihr Redaktionsteam. Das neueste Mitglied: Joël Adami, 30 Jahre jung, Blogger, Radiomoderator und seit letzter Woche woxx-Redakteur. Einigen LeserInnen dürfte er durch seine Aktivität auf Radio Ara ein Begriff sein – er moderiert dort unter anderem die allseits beliebte Sendung „Angscht a Schrecken zu Lëtzebuerg“, in der er sich auf seine ganz eigene Art mit der Aktualität auseinandersetzt. Studiert hat er in Wien, und zwar „irgendwas mit Umwelt, das niemand so richtig versteht“ (in Wahrheit „Umwelt- und Bioressourcenmanagement“ mit Spezialisierung auf Mobilität und Verkehr). Neben seiner Radiotätigkeit betreibt er ein persönliches Blog (www.soulzeppel.in) und verbringt auch sonst viel Zeit mit Schreiben. Journalistische Erfahrungen konnte er bei der „Queesch“ in Luxemburg und beim österreichischen Studierendenmagazin „progress“ sammeln, wo er zuletzt Mitglied im Redaktionsteam war. Neben einiger Sachkompetenz bringt Joël (Kürzel: „ja“) auch eine ordentliche Portion Internetkompetenz mit – genau das, was die woxx in nächster Zeit brauchen wird. Willkommen an Bord!

