Antoine Fuqua : The Magnificent Seven

Non, rien n’est vraiment magnifique dans ce remake d’un western historique de 1960. Les personnages sont fades, les scènes d’action prévalent sur le scénario et la morale à l’américaine est partout – on prie et après on massacre. Le monde aurait bien pu se passer de ce film.

L’évaluation du woxx :

