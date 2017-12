AUDIO Queeres Verlegen (3): Brav_a

Die „Bravo“ kennen alle. Im Rahmen der feministischen Buchmesse „Queeres Verlegen“ hat die woxx mit der Brav_a geredet, einer Zine, die einen queeren Gegenpart zu dem bekannten Jugendmagazin bildet.

Die Idee klingt ebenso einfach wie faszinierend: Ein queeres, feministisches Gegenstück zur „Bravo“. Ein Jugendmagazin, in dem Sexualität, Liebe und Gefühlswirrungen nicht skandalisiert, sondern mit Ernst und Respekt behandelt werden. Das Konzept der Brav_a geht auf, und nicht einmal auf liebgewonnene Rubriken wie die Fotolovestory oder den „Pyscho-Test“ muss dabei verzichtet werden. Wobei es in der Brav_a bei letzterem eher um Themen wie „Wie bürgerlich bist du?“ oder „Die Politgruppe und du“ geht.

Ansonsten finden sich in dem selbstgemachten und -publizierten Zine Essays, Rezensionen und ein Glossar, das die wichtigsten Begriffe aus der queerfeministischen Szene erklärt und das ständig erweitert wird. Die Zine kann unter brava.blogsport.de bestellt oder gratis heruntergeladen werden. Wer auf dem Laufenden bleiben will, kann dies auch per facebook oder twitter tun.

Die woxx hat sich mit Isabelle von der brav_a über das Konzept, die Finanzierung und ökologischen Druck unterhalten.

Kriteschen an onofhängege Journalismus kascht Geld - och online. Ënnerstëtzt eis! Kritischer und unabhängiger Journalismus kostet Geld - auch online. Unterstützt uns! Le journalisme critique et indépendant coûte de l’argent - en ligne également. Soutenez-nous !