Calais : démantèlement imminent

Dans quelques jours, la « jungle » pourrait appartenir à l’histoire. En effet, le ministre de l’Intérieur français Bernard Cazeneuve a confirmé jeudi que le démantèlement du plus grand campement sauvage de migrants en Europe est désormais « imminent ». Mardi, le tribunal administratif de Lille avait validé ce démantèlement. Au moins 5.000 personnes se trouveraient encore dans la « jungle » selon les autorités françaises, dont jusqu’à 1.300 mineurs isolés (non accompagnés) – dont le sort n’est pas du tout clair. Selon les déclarations officielles, les habitants du bidonville devraient tous pouvoir être relogés dans des structures d’accueil. Le jour du démantèlement, 2.000 personnes, majoritairement des familles, devront être relogées immédiatement. Cependant, la grande majorité des habitants de la « jungle » ayant pour but de se rendre en Angleterre, l’apparition de nouveaux campements aux alentours de Calais est redoutée. Le gouvernement belge a d’ailleurs annoncé des contrôles accrus aux frontières pour les jours suivant l’évacuation. Les associations de défense des droits humains craignent que la précipitation dans laquelle est organisé le démantèlement ne garantisse pas un traitement humain aux habitants de la « jungle ». Le woxx suivra l’évolution des événements au plus près.

