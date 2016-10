Causa Lunghi : un partout !

Ce qu’elle en a fait des vagues cette semaine, la prétendue affaire « Lunghi vs Schram »… Tout ça pour finir en un tour de main. Non seulement la journaliste de RTL a retiré sa plainte, mais pour le conseil d’administration du Mudam, l’affaire est aussi – selon nos informations – définitivement close. Il ne reste que le premier ministre Xavier Bettel avec son enquête disciplinaire, qui doit maintenant se demander s’il n’est pas allé trop vite en besogne. Car matière à réfléchir deux fois avant de tirer il y avait. Si le geste du directeur du Mudam envers la journaliste était indiscutablement déplacé et intolérable, la façon dont le monopoliste télévisuel du pays a géré et présenté cette affaire laisse aussi planer des doutes. D’abord, est-ce vraiment du journalisme que de canaliser les frustrations d’une artiste afin de harceler le directeur d’un établissement mal-aimé du grand public ? Et puis, le délai de neuf jours avant que la journaliste ne consulte un médecin tout comme le montage de l’affaire à la télévision qui ne montrait pas la séquence complète sont aussi des sujets qui ont fait jaser les gazettes ces derniers jours. En tout cas, c’est une histoire sans gagnant et on ne peut qu’espérer que, désormais, on retourne aux choses sérieuses.

Kriteschen an onofhängege Journalismus kascht Geld - och online. Ënnerstëtzt eis! Kritischer und unabhängiger Journalismus kostet Geld - auch online. Unterstützt uns! Le journalisme critique et indépendant coûte de l’argent - en ligne également. Soutenez-nous !