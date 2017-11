Ciné-Débat: Intersex

Heute Abend wird in den Rotondes ein 60-minütiger Film über intergeschlechtliche Menschen gezeigt.

Schätzungen nach ist ungefähr ein Tausendstel der Bevölkerung Luxemburgs intergeschlechtlich; dennoch wird nur wenig über die Thematik gesprochen. Anlässlich des internationalen Tags der Solidarität mit intergeschlechtlichen Menschen am 8. November wird heute Abend in den Rotondes der Film „Orchids: my intersex adventure“ gezeigt. Er handelt von Phoebe Hart, einer Frau mit den Chromosomen 46XY, sowie weiteren intergeschlechtlichen Menschen, die von den Hürden berichten, denen sie im Laufe ihres Lebens begegnen. Dazu gehören unter anderem Operationen von inneren und äußeren Geschlechtsmerkmalen. Da diese meist schon bei Neugeborenen oder Kleinkindern durchgeführt werden, haben Betroffene den diversen Eingriffen, die von Klitorisverkleinerung über Hodenentfernung bis hin zur Anlegung einer Neovagina reichen, so gut wie nie zugestimmt.

Im Anschluss an den Film folgt ein Rundtischgespräch mit Kris Günther und Thierry Bosman, den Gründern von Intersex Belgium sowie Erik Schneider, dem Mitbegründer von Intersex & Transgender Luxembourg (ITGL).

Der Abend wird von „queer looks“ in Zuammenarbeit mit dem Centre pour l’égalité de traitement (CET), ITGL und Intersex Belgium organisiert. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht. Weitere Informationen gibt es bei „queer looks„

