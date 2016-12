Snif ! Le film américain de Noël est un véritable tire-larmes. En plus, cadeau de fin d’année, on a droit à une double révélation finale. Mais c’est fait au prix de la roublardise dans le scénario pour égarer le spectateur, et le cabotinage des acteurs prend souvent le pas sur l’émotion. Pas désagréable, mais tout à fait dispensable.

L’évaluation du woxx :

Tous les horaires sur le site.

Kriteschen an onofhängege Journalismus kascht Geld - och online. Ënnerstëtzt eis! Kritischer und unabhängiger Journalismus kostet Geld - auch online. Unterstützt uns! Le journalisme critique et indépendant coûte de l’argent - en ligne également. Soutenez-nous !