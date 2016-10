Comprendre la guerre, construire la paix : SIPRI Yearbook 2016

L’annuaire de l’institut de Stockholm est une référence en matière de conflits internationaux. Le résumé du contenu vient d’être traduit par le Groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité de Bruxelles.

Ce rapport est le résumé en français du SIPRI Yearbook 2016 (892 pages), un annuaire prisé dans le monde entier par les politiciens, les diplomates, les journalistes, les académiques, les étudiants et les citoyens, comme une source fiable et indépendante de données et d’analyses sur l’armement, le désarmement et la sécurité internationale.

Il propose un aperçu des évolutions dans les domaines de la sécurité internationale, des armes et de la technologie, des dépenses militaires, du commerce et de la production des armes, des conflits armés et des inititiatives de contrôle des armes classiques, nucléaires, chimiques et biologiques.

Le premier SIPRI Yearbook a été publié en 1969, dans le but de produire un « compte rendu factuel et équilibré d’un sujet controversé : la course aux armements et les tentatives d’y mettre fin ».

Cette brochure est le résumé de la 47e édition de l’annuaire, qui traite des évolutions en 2015 dans les domaines suivants :

Conflits armés et gestion des conflits, axé sur le Moyen-Orient et l’accord de paix au Mali, avec des études sur l’appui externe aux guerres civiles (en particulier en Syrie et Ukraine), les tendances des données sur les conflits armés, et celles des opérations de paix

Sécurité et développement : évolutions concernant le Programme femmes, paix et sécurité, les Objectifs de développement durable des Nations unies (ODD), les perspectives économiques en Afghanistan, des études sur la cybersécurité, climat et sécurité, fragilité et résilience en Europe après les attentats terroristes à Paris et la crise des réfugiés

Dépenses militaires, production d’armes et transferts internationaux d’armes

Forces nucléaires mondiales, et aperçu de chacun des neuf États dotés d’armes nucléaires

Contrôle des armes nucléaires, évolution de l’accord nucléaire iranien, contrôle des armements et désarmement multilatéraux

Sanctions internationales, embargos sur les armes et autres mesures restrictives appliquées à l’Iran

Réduction des menaces sécuritaires liées aux matières chimiques et biologiques, dont l’enquête sur les allégations d’utilisation d’armes chimiques au Moyen-Orient

Contrôles des biens à double usage et du commerce des armes, avec l’évolution du Traité sur le commerce des armes, des embargos multilatéraux sur les armes et les régimes de contrôle des exportations

Dix ans de violence armée étatique, un résumé de l’Indice mondial sur la paix et des annexes sur les accords de contrôle et de désarmement, les organismes de coopération de la sécurité internationale, et une chronologie sélective des événements de 2015.

Page du Grip avec un lien pour télécharger le résumé : www.grip.org/en/node/2112

Page du Sipri consacrée au Yearbook 2016 : www.sipri.org/yearbook/2016

Kriteschen an onofhängege Journalismus kascht Geld - och online. Ënnerstëtzt eis! Kritischer und unabhängiger Journalismus kostet Geld - auch online. Unterstützt uns! Le journalisme critique et indépendant coûte de l’argent - en ligne également. Soutenez-nous !