Contre l’extrême droite, contre la finance !

Les crises, c’est mal. Celle de 2008 aussi, merci, on sait. Pourtant, la conférence à laquelle invitent Etika et Attac mardi prochain est différente. L’invité, Romaric Godin, n’en reste pas à l’analyse des erreurs de politique économique et des conséquences sociales désastreuses. Car la persistance de ces effets sociaux – inégalités, chômage, pauvreté – a aussi une traduction politique. Ainsi, l’invitation énumère : « succès électoraux croissant de l’extrême droite, rejet généralisé du politique, séisme du Brexit en Europe et victoire de Donald Trump aux États-Unis sur un discours largement protectionniste ». Godin a été correspondant à Francfort durant les premières années de la crise. Revenu à Paris, il est désormais rédacteur en chef adjoint de « La Tribune » et suit les effets de la crise en Europe sous ses aspects économiques, monétaires et politiques. Peu étonnant pour un Français, c’est la montée de la droite populiste qui l’inquiète. Pour la contrecarrer, il estime qu’il faut autre chose : « un new deal, qui passera nécessairement par une remise à plat du système financier ». Ce programme est résumé par le titre de la conférence : « Remettre la finance au pas pour échapper au piège de l’extrême droite ». Mardi 6 décembre 2016 à 12h15, à la Salle Rheinsheim, Altrimenti, 5, avenue Marie-Thérèse, Luxembourg. Entrée gratuite, sandwiches et boissons offerts, prière de s’inscrire par courriel : events@etika.lu.

