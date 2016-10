Après l’enfant-loup, voici l’enfant-dragon. Même si le film est un peu mou du côté de la critique écologiste qu’il laisse pointer, le numérique est maîtrisé et le scénario, quoiqu’un peu tire-larmes, plutôt bien ficelé. La charmante Bryce Dallas Howard passe des dinosaures de « Jurassic World » au dragon avec brio, et le petit Oakes Fegley est sympathique au possible. Une bonne surprise divertissante pour un public familial.

L’évaluation du woxx :

