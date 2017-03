Débat : l’Europe sur la voie d’une puissance militaire ?

Nos confrères du forum organisent un débat sur la future politique européenne de sécurité le jeudi 9 mars 2017 de 18h30 à 20h30 aux Rotondes. Donald Trump a qualifié l’Otan d’« obsolète », les Britanniques sont en train de quitter l’Union, les investissements militaires des grands États ne cessent de monter et les questions de la politique européenne de sécurité deviennent de plus en plus importantes. De nombreuses questions se posent. Afin d’y répondre, forum organise un «publik-forum» avec les invités : Frank Engel, député européen du parti CSV, Charles Goerens, député européen du parti DP, Claude Turmes, député européen du parti Déi Gréng, Stan Brabant, président d’Amnesty International Luxembourg, Elena Aoun, professeure et chercheuse de l’Université catholique de Louvain. Modération : Raymond Klein, journaliste au woxx.

