Do it yourself à la Kulturfabrik

Un événement avec « pas de spectateurs, que des participants », voilà comment s’affiche le « Do It Yourself » Festival qui a lieu ce samedi 18 février (http://cell.lu/all-event-list/festival-do-it-yourself). À partir de 14h, on pourra participer à divers ateliers où l’on apprendra à réparer des objets cassés, mais aussi à bricoler des meubles en carton ou à faire du yoga. Le festival doit aider à « développer les compétences pour construire une communauté unie, apprendre l’un de l’autre, renforcer les liens entre les différentes générations et créer des réseaux ».

Kriteschen an onofhängege Journalismus kascht Geld - och online. Ënnerstëtzt eis! Kritischer und unabhängiger Journalismus kostet Geld - auch online. Unterstützt uns! Le journalisme critique et indépendant coûte de l’argent - en ligne également. Soutenez-nous !