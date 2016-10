E Sonndeg 16. Oktober: Presseclub mat der woxx

Trotz gudden ekonomeschen Chiffren deposéiert d’Regierung e Budget, deen am Zentralstaat en Defizit vu ronn enger Milliard opweises huet. Och gëtt en Emprunt geholl.

Ass dëst dee richtege Wee?

Gëtt d’Land mat deem Budget genuch op d’Defien vun der Zukunft preparéiert?

Ass d’CSV hirersaits mam designéierten Spëtzekandidat Claude Wiseler op de Wee zréck an d’Regierung preparéiert?

Nation branding an Anti-Fraihandels-Accord-Manifestatiounen …alles Sujeten op déi mer am Presseclub dës Woch ze schwätze kommen.

Inviteeën sinn de Marc Schlammes aus dem Wort,

de Richard Graf vun der Woxx

d’Michèle Sinner aus dem Land

an de Robert Schneider vum Tageblatt.

RDV fir den RTL-Presseclub dëse Sonndeg tëscht Véierel op 11 an 12 Auer an natierlech och via d’APP.

