Ediff : pas d’inquiétude

L’Ediff (éducation différenciée) continuera-t-elle d’exister ? C’est la question que se posaient notamment les employés de la structure pour enfants à besoins spécifiques depuis la rentrée. Lors de sa récente conférence de presse, Claude Meisch avait annoncé une réforme de la structure avant la fin de l’année. Un article paru dans la presse avait semé la panique en parlant d’une « quasi-dissolution ». À tel point que le député Déi Gréng Claude Adam avait demandé « d’urgence » que le ministre vienne expliquer ses plans à la commission parlementaire en charge du dossier. Et non, l’Ediff ne sera pas vraiment dissoute, mais changera de nom et de forme, ainsi que de vocation : plutôt que de faire programme à part pour les enfants à besoins spécifiques, le personnel de l’Ediff devra plutôt travailler à leur inclusion au sein de l’école « normale ». Trois instituts spécialisés seront créés pour la prise en charge d’enfants à besoins spécifiques, et les effectifs dans le secteur seront augmentés. Pas de quoi inquiéter le personnel donc, mais plutôt de quoi réjouir ceux qui se battent pour un modèle plus inclusif depuis longtemps.

