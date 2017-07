(F)estival : Et de neuf !

Comme chaque année, les Rotondes proposent leur service spécial pour celles et ceux qui doivent rester au pays : les neuvièmes « Congés Annulés » – qui restent un mélange de découvertes, de redécouvertes et même de formations uniques au grand-duché

Se reposer sur ses lauriers glanés ces douze derniers mois, c’est terminé. Tout est à refaire cet été au festival incontournable « Congés annulés » des non moins incontournables Rotondes – quoiqu’on pense de leur forme géométrique. À l’affiche : du rock bien sur, de la musique électronique, du chant, de la guitare, du synthé, des expositions, des hamburgers végétariens, des films, des envolées nocturnes et d’autres joyeusetés plus ou moins sportives sous canicule.

C’est déjà la neuvième édition de ce festival qui court chaque année sur les cendres de l’année écoulée, pour faire le plein de sensations avant de se replonger fatalement dans la saison productive – même si l’on sait qu’au Luxembourg, peut-être plus qu’ailleurs, la productivité ne dort jamais…

Ce festival finement intitulé « Congés Annulés » présente une excellente occasion de se retrouver sous le soleil tardif de l’été, par exemple au coin du son de la radio 100komma7 live hors les murs – en marge des nombreux concerts – chaque samedi à partir de 18h30. Les fans de l’image auront droit à une programmation de films – en plein air ou indoor. Celles et ceux qui veulent se former pourront profiter de l’offre des workshops : initiation au programme de création et de production musicale Ableton Live 9. Et puis l’art dit contemporain est aussi au rendez-vous avec la Triennale de la jeune création au Luxembourg et en Grande Région (triennale.lu pour en savoir plus). Finalement si rien de cela ne vous tente, il reste le Beer Yoga (renseignements succints sur le site du festival renseigné plus bas) pour atteindre l’harmonie parfaite entre bonne et mauvaise conscience.

La substantifique moelle du festival reste néanmoins la programmation musicale. Nous connaissons le savoir-faire des Rotondes en ce domaine. Des groupes luxembourgeois et d’autres moins, des basses-batteries ou des boîtes à rythmes résonneront de leurs tessitures dans nos oreilles toutes ouïes.

Premier rendez-vous : la soirée d’ouverture toute en musiques du vendredi 28 juillet. Dès 20 heures c’est parti pour une soirée trance-rock sur les chapeaux de roues. À épingler, et ce malgré le tout récent Brexit, la performance darkwave du duo britannique The KVB le mardi premier août.

Aussi, un live musical sur le film « Videodrome » de David Cronenberg en plein air, ce sera le dimanche 6 août – organisé en partenariat avec la Cinémathèque de la Ville de Luxembourg. En fait, tous les films programmés lors du festival sont en lien direct avec le domaine musical (comme « Gimme Danger « de Jim Jarmusch sur les Stooges le 20 août, ou le 4 du même mois un documentaire sur l’émergence de la musique électronique scandinave entre autres).

Voilà, si vous comptiez vous ennuyer et vous en plaindre cet été, c’est foutu !

Festival Congés Annulés, du 28 juillet au 25 août aux Rotondes. Plus d’infos : www.rotondes.lu

