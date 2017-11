Fêter le Do-It-Yourself à Wiltz

Samedi aura lieu, à Wiltz, la première édition du festival « Do-It-Yourself » au Nord du pays. Allez-y donc faire un tour.

Vous ne savez pas quoi faire ce week-end ? Et si vous vous aventuriez dans le Nord du pays, à Wiltz plus précisément, où aura lieu, ce samedi, le festival « Do-It-Yourself » ?

Réparer un vélo ou un grille-pain, apprendre à programmer, échanger des semences ou transformer des palettes en meubles design, faire de la musique ou du yoga ? « Le festival sera le résultat des contributions de chacun », expliquent les équipes organisatrices.

Parmi elles, le nouveau groupe Transition Nord, le Center for Ecological Learning (Cell), le Naturpark Uewersauer, le Centre d’initivative et de gestion régionale de Wiltz ou encore la commune de Wiltz.

Initié par le mouvement de la Transition dont l’objectif est la mise en œuvre d’une société moins dépendante du pétrole, plus résiliente et plus heureuse, le festival DIY se veut « une démonstration du potentiel d’une économie du don », puisqu’il a lieu sans argent.

Outre les ateliers proposés par ceux qui en auront vie, un espace « Free your Stuff » sera réservé au troc d’objets, de vêtements et de services – ramenez donc tout ce dont vous souhaitez vous débarrasser ou que vous aimeriez offrir à quelqu’un !

Un souper selon le principe de l’« auberge espagnole » – chacun-e amène de la nourriture et des boissons – est prévu. Par ailleurs, les organisateurs soulignent que chaque participant-e est invité-e à s’impliquer activement dans l’organisation et le déroulement du festival.

Samedi 4 novembre à partir de 14 heures à la « Sporthal Weidingen » à Wiltz. Plus d’informations et participation : www.diyfestival.lu

