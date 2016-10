Financement de la culture : l’ADR s’en mêle

Maudits sont les artistes luxembourgeois ! Ils doivent être en bien mauvaise posture si même un Fernand Kartheiser s’intéresse à leur sort. Dans une question parlementaire posée cette semaine au ministre de la Culture Xavier Bettel, le député ADR part du constat que beaucoup de créatifs du cru ne se sentiraient pas assez soutenus par leur ministère et veut notamment savoir qui décide des subventions de soutien aux artistes. C’est clair, Kartheiser tente de rebondir sur l’« affaire Schram vs Lunghi » qui a embrasé les feuilletons ces dernières semaines et dont les cendres sont encore chaudes. Pourtant, quelques recherches dans le budget 2017 présenté la semaine dernière auraient pu lui épargner pas mal de boulot – et au fonctionnaire du ministère qui doit répondre aussi. Ainsi, il aurait pu lire que pour les relations culturelles internationales 212.000 euros sont prévus, 975.000 euros pour les subsides aux associations et 170.800 euros pour les bourses à la création. Et même découvrir que le suivi des assises culturelles coûtera 200.000 euros l’année prochaine – ce qui rendra les « rendez-vous du jeudi » particulièrement chers.

