Forum 366: Barrierefreier Lesespaß

Nicht nur das Cover der aktuellen Forum-Ausgabe – „Behinderung für alle“, steht dort zu lesen – hat es in sich: Auch das dazugehörige Dossier zu Behinderung und Inklusion wartet mit einigen überaus interessanten Beiträgen auf. Gleich zwei Artikel beschäftigen sich mit dem Konzept des „Design for all“. Der Uni-Campus Belval wird im Bezug auf Barrierefreiheit unter die Lupe genommen – heraus kommt eine anschauliche Liste aller noch zu beseitigenden Barrieren, Beweisfotos inklusive. Gleich zwei Interviews beinhaltet das Dossier: Der Direktor von „Coopérations“ in Wiltz erklärt, warum das Zusammenleben in einem „Haus für alle“ nicht immer einfach ist; Familienministerin Corinne Cahen sowie die Verantwortliche für die Abteilung „Personnes handicapées“ im Familienministerium legen in einem absolut lesenswerten Interview die luxemburgische Politik im Bereich Inklusion dar. Eine Abhandlung zu leichter Sprache im Dossier ergänzt das Ganze. Alle Artikel zum Thema Behinderung sind übrigens in leichter Sprache zusammenfasst – gelebte Barrierefreiheit. Für ausreichend Lesespaß sorgen neben den üblichen Gimmicks (Strandgut) auch ein Leitartikel über die Kirchenfabriken sowie ein Beitrag, der der Frage nach der politischen Orientierung der ADR nachgeht.

Kriteschen an onofhängege Journalismus kascht Geld - och online. Ënnerstëtzt eis! Kritischer und unabhängiger Journalismus kostet Geld - auch online. Unterstützt uns! Le journalisme critique et indépendant coûte de l’argent - en ligne également. Soutenez-nous !