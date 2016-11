Greg Tiernan et Conrad Vernon  : Théodicée supermarchéenne 

Peut-on faire un film philosophique en faisant jurer et baiser des aliments de supermarché animés ? Absolument : « Sausage Party » est aussi jouissif que méchant et intelligent de surcroît.

Quand le jour se lève sur le supermarché « Shopwells » quelque part en Amérique profonde, les aliments entament leur chant à la grâce des dieux. Car ces derniers, les clients, sont les seuls à pouvoir les emporter vers le glorieux au-delà situé derrière les portes en verre coulissantes. C’est aussi ce que croient les saucisses Hot-Dog Frank et Barry et la copine de Frank, Brenda, un petit pain au lait qui se consomme d’amour pour son partenaire et n’attend qu’à s’accoupler avec lui, une fois que les dieux les auront choisis.

Le problème, c’est que le glorieux au-delà est un mensonge, inventé par les « impérissables », une bouteille d’eau-de-vie, une éponge et un paquet de lessive, qui n’ont jamais été achetés et se cachent derrière les rayons. Pour ne pas paniquer les autres aliments, et pour fumer leurs joints en paix aussi, ils ont inventé cette histoire. Mais, c’est un pot de moutarde au miel qui a été échangé, qui met la puce à l’oreille de Frank. Après le suicide de celui-ci, il est déterminé à trouver la vérité. Ensemble avec le bagel Sammy et le lavash Karim, Frank et Brenda se mettent en route. Tandis que Barry a été acheté et est confronté directement à l’affreuse vérité : les dieux sont des monstres ! Mais les aliments n’ont pas encore dit leur dernier mot.

Si le format de « Sausage Party » – un film d’animation dans les règles de l’art – peut déconcerter, cela n’a pourtant rien de mystérieux. Car les deux réalisateurs Greg Tiernan et Conrad Vernon sont des vieux roturiers des studios d’animation les plus en vue – Disney, Pixar et Dreamworks – et ont déjà collaboré à des films à succès comme « Shrek » ou Madagascar ». Pour eux, ce film est un « spoof », une auto-satire, de leur travail précédent et donc aussi un moyen pour se défouler.

Et ils se sont bien laissés aller : « Sausage Party » est par temps plutôt vulgaire dans ses scènes « sexuelles » (vous n’avez pas encore imaginé l’accouplement sauvage entre un bagel et une crêpe) et terriblement politiquement incorrect – par exemple dans la guéguerre entre le rayon halal et le rayon casher. Pourtant, qualifier le film de lubie de deux animateurs en quête de discernement ne serait pas l’apprécier à sa vraie valeur. « Sausage Party » est un film philosophique qui met en scène l’humanité, représentée par les aliments, dans ses croyances, ses haines et ses doutes. Et surtout, il propose un message : celui de toujours rester curieux et de dépasser ses préjugés si nécessaire.

Certes, on peut lui reprocher quelques illogismes. Ainsi, certains objets sont animés, comme la méchante douche vaginale, d’autres non, ce qui ne fait pas de sens. Ou le fait qu’il ne critique pas l’origine animale de certains aliments comme les saucisses sous plastique alors que cela aurait aussi pu constituer une piste.

Néanmoins, « Sausage Party » livre une vue d’ensemble de l’histoire de l’humanité réduite à quelques ailes d’un supermarché, ce qui est déjà un exploit en soi. Et surtout, le film fait rire et penser en même temps. Et c’est cela qui fait de lui une perle rare.

