Hall des soufflantes à Belval : l’État reste sibyllin

La rumeur d’une possible destruction pour cause de projet immobilier du hall des soufflantes (qui accueillait l’exposition « All We Need » en 2007 lors de l’année culturelle et qui depuis est resté vide) ainsi que de la centrale des dynamos et des conduits de gaz était tenace ces derniers mois. Tellement que l’« Amicale des hauts-fourneaux A et B », qui avait déjà ferraillé durement avec le gouvernement pour qu’il ne détruise pas complètement le patrimoine industriel de Belval, s’en est désolée pendant son assemblée générale. Dans une question parlementaire adressée aux ministres Bettel (pour la Culture) et Bausch (Infrastructures), la députée CSV Sylvie Andrich-Duval voulait savoir si l’État s’engageait à ne pas vouer à la disparition ces précieux monuments industriels – et s’il ne pensait pas que cette destruction aurait un impact négatif sur le projet Esch 2022. Les ministres ont répondu que « l’État n’a pas encore pris de décision concernant la conservation ou la démolition du hall des soufflantes et de la centrale des dynamos » et qu’il n’y aurait aucune demande de la part du comité d’Esch 2022. Ce qui n’est pas une promesse crédible concernant la protection du patrimoine industriel.

