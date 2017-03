Hey Joe, where you goin‘ with that gun in your hand ?

Qui l’eût cru ? Que l’assassinat de John F. Kennedy pourrait aussi potentiellement sonner le glas de la carrière politique de Joe Thein, le conseiller communal haut en couleur et très à droite, mais pas adroit, de l’ADR à Pétange ? C’est par la magie de l’internet, voire de Facebook, que ce tour à été possible. Car en gratifiant d’un pouce levé (un « like ») un post sous un article sur le mur virtuel du député ADR Fernand Kartheiser (à droite toute lui aussi) – dans lequel le posteur souhaitait rien de moins que l’assassinat à la Kennedy du ministre des Affaires étrangères Jean Asselborn -, Thein a soulevé un tollé jusqu’aux plus hautes instances de son parti. Son sort sera donc fixé le 9 mars lors d’une réunion du comité national. Pour tenter de conjurer encore sa sortie de piste juste avant les communales, Thein a entre-temps changé son fusil d’épaule. Alors qu’il avait auparavant menacé ses détracteurs de poursuites judiciaires, il s’est excusé sur la radio RTL de son faux pas. Le hic, c’est que ce n’est pas le premier. Sa sympathie pour les droites populistes, comme l’AfD allemande, est bien connue et dérange dans le parti qui peine à ne pas être associé à cette image. D’autant plus que le sort de Thein était, selon les dires de l’ex-secrétaire générale du parti Liliana Miranda, exclusivement lié à son mandat communal, que l’ADR ne voulait pas perdre. Quelle que soit l’issue de ce combat interne, le perdant est en tout cas l’ADR.

