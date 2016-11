Jalil Lespert : Iris

Difficile de comprendre ce qui a pris au normalement talentueux Jalil Lespert de filmer cette intrigue vaguement érotisante et au mieux téléphonée, sur fond envahissant de musique planante. Allez, on oublie et on révise rapidement Hitchcock !

L’évaluation du woxx :

