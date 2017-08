Le scénario diverge çà et là du livre, mais ces adaptations ne suffisent pas à faire de « The Circle » un film qui évoque les grandes questions éthiques et philosophiques de l’ère numérique. Comme le roman de Dave Eggers sur lequel il est basé, le film semble ne pas vouloir imaginer un finale adapté aux questions qu’il pose. Néanmoins, vous n’aurez pas vraiment envie de rallumer votre smartphone directement en sortant de la séance.

L’évaluation du woxx :

