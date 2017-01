John Hamburg: Why Him?

Weshalb nur verschleudern etablierte Schauspieler wie James Franco und Bryan Cranston ihr Talent in diesem pubertären, absolut witzlosen, überlangen amerikanischen Weihnachtsschinken – der es zu allem Übel erst nach den Feiertagen in die heimischen Säle geschafft hat? Schlimmer noch, die Produktionskosten von 38 Millionen wurden mit 48 Millionen Dollar Umsatz locker wieder eingespielt. Dabei dürfte so mancher sich noch vor dem Abspann sein Eintrittsgeld zurückgewünscht haben.

