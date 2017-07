Jonathan Demme : The Silence of the Lambs

Puisque la saison estivale n’augure comme toujours rien de bon pour les amatrices et amateurs de films d’un certain niveau, nous nous rabattrons cette semaine sur la Cinémathèque qui a le bon goût de ressortir « The Silence of the Lambs » – œuvre emblématique de Jonathan Demme auquel la Cinémathèque consacre d’ailleurs une rétrospective générale. Donc : prenez rendez-vous avec la troublée agente Clarice, qui doit affronter un des tueurs en série les plus féroces et raffinés de l’histoire du cinéma.

