Journée migrations et changement climatique

À l’heure où, à travers le monde, le nombre de réfugiés, déplacés internes et migrants « économiques » atteint des sommets inégalés, une « catégorie » de réfugiés est souvent omise dans le débat public : les réfugiés climatiques et environnementaux. Pourtant ils existent, et le réchauffement climatique laisse présager que leur nombre pourrait fortement augmenter dans les prochaines années. « Le changement climatique, moteur des migrations », voilà le titre de toute une journée d’information autour du sujet, le mercredi 25 janvier, proposée par une douzaine d’organisations dont le Cercle des ONG, l’Asti ou encore Attac. Après un « déjeuner de présentation » à 12h15 au centre culturel Altrimenti en présence de Dina Ionesco, coauteure de l’« Atlas des migrations environnementales », un séminaire sur le même sujet aura lieu de 16h à 18h à Neimënster. Toujours à Neimënster, à 19h30, aura lieu une conférence-débat – en langue française – avec, de nouveau, Dina Ionesco, mais aussi Carole Dieschbourg et Dietmar Mirkes de l’ASTM. Entre le séminaire et la conférence, il y a la possibilité de dîner sur place. Inscriptions via events@etika.lu, plus d’infos sous www.etika.lu.

