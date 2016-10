Les goûts et les couleurs… Revenu bredouille de Cannes, ce film qui s’étire et prend le temps d’installer un rythme serein fait pour le soleil du Brésil est pourtant une belle chronique, avec ce qu’il faut de critique sur la transformation économique du pays à vitesse grand V. Sonia Braga est pratiquement de tous les plans, et tant mieux : elle maîtrise avec brio son personnage de femme forte et déterminée.

L’évaluation du woxx :

