La justice fiscale, ça concerne tout le monde

La deuxième « rencontre de la justice fiscale » du collectif Tax Justice Lëtzebuerg tournera autour de la situation fiscale des familles monoparentales.

Le collectif Tax Justice Lëtzebuerg, fondé après les révélations Luxleaks, diversifie ses activités. Alors que la justice fiscale dont il est généralement question vise d’habitude les niches fiscales dont profitent multinationales et ultrariches, la deuxième « rencontre de la justice fiscale » est consacrée à une question du quotidien : celle des familles monoparentales et de la « discrimination fiscale » à leur égard. Car non seulement, dans ces ménages, une seule personne doit supporter toute la charge financière, mais en plus, la législation fiscale ne joue souvent pas en leur faveur. Après une introduction par Nuria Iturralde, juriste et concernée par la question elle-même, un débat avec le public aura lieu. Le tout en présence de représentant-e-s du Centre pour femmes, familles et familles monoparentales (CFFM). La « rencontre de la justice fiscale » aura lieu ce vendredi 8 décembre à partir de 18h30 au Citim, 55, avenue de la Liberté. www.taxjustice.lu

