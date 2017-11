La semaine à venir : Japon, ultras et esclavage

Au début de chaque semaine, le woxx vous présente une sélection d’évènements à venir : que se passera-t-il, qu’est-ce qui deviendra important, quels sont les sujets que nous traiterons ?

Lundi est le premier jour du programme officiel de la visite d’État au Japon. La délégation, qui comprend notamment les ministres Jean Asselborn et Étienne Schneider, visite le palais de l’empereur Akihito lundi matin. Le woxx, qui fait partie du voyage, a fait le choix de s’intéresser à un séminaire économique plutôt qu’au protocole très strict de la visite du palais de l’empereur. Par ailleurs, nous vous tiendrons informés des différentes étapes de la visite au long de la semaine.

Mardi, l’historien Sébastien Louis présentera son livre « Ultras. Les autres protagonistes du football » dans le cadre du « public forum ». Le woxx s’est intéressé de près au phénomène des ultras la semaine dernière et a publié une longue interview de Sébastien Louis à l’occasion de la sortie de son livre. Rendez-vous pour « public forum » à 18.30 aux Rotondes.

Mercredi soir, le film « Streik ! », sorti à l’occasion de « cent ans de syndicalisme libre » au Luxembourg, sera montré à la maison de la transition Mesa à Esch. Le film retrace l’histoire du syndicalisme luxembourgeois à travers des images animées, photos, chants ouvriers, documents historiques et interviews. Un film intéressant, mais pas assez critique vis-à-vis de l’OGBL, avait trouvé le woxx.

Radio Ara, qui fête ses 25 ans, invite à une table-ronde jeudi soir. Une table-ronde qui tournera autour de la promotion des « community media » en tant que mission d’intérêt général. Discuteront, entre autres, Robert Garcia, gérant de Radio Ara, et Bianca Miglioretto de « Radio LoRa Zürich ». Le débat sera animé par Joël Adami, journaliste au woxx.

Vendredi, c’est au tour de l’IBLA (Institut fir biologësch Landwirtschaft an Agrarkultur, institut pour une agriculture biologique) de fêter son anniversaire : le 10e. Au programme, outre les allocutions de Carole Dieschbourg et de Fernand Etgen, une conférence sur l’agriculture biologique en Hongrie et un « walking dinner » local et biologique. Plus d’informations sur www.ibla.lu

Samedi est la journée internationale contre l’esclavage. Une journée qui prend tout son sens face aux révélations récentes de CNN : la chaîne télé a, en effet, publié des images d’une vente aux enchères d’esclaves migrants en Libye. Et ce alors que l’Union européenne n’a de cesse de renforcer sa coopération avec les vestiges d’une autorité étatique libyenne afin de faire barrage aux « flux migratoires » venant d’Afrique – malgré toutes les allégations de violations des droits humains.

Dimanche, Info-Handicap invite à un évènement de sensibilisation à l’occasion de la journée internationale des personnes en situation d’handicap. La journée tournera autour du sujet de « l’inclusion des jeunes ayant un handicap » et notamment autour de l’accès aux sports, aux loisirs et à la culture, mais aussi autour de l’accès au logement et des perspectives de formation.

