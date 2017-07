La transition, ça (se) chauffe !

L’été n’en finira plus, c’est le sentiment qu’on peut avoir en ces jours de canicule. Mais l’hiver viendra, et on risque d’avoir bien froid dans les endroits mal chauffés. Comme dans le nouvel espace de co-working aménagé à la Maison de la transition Mesa à Esch. Pour y remédier, il est prévu de construire en automne un poêle de masse ultra-efficace de type Rocket Stove (qui émet un son semblable à celui d’une fusée). Pour financer le projet, Mesa fait en partie appel au crowd-funding (jusqu’au 23 août). Plus d’infos : www.kisskissbankbank.com/transition-minett-rocket-stove-mesa

Kriteschen an onofhängege Journalismus kascht Geld - och online. Ënnerstëtzt eis! Kritischer und unabhängiger Journalismus kostet Geld - auch online. Unterstützt uns! Le journalisme critique et indépendant coûte de l’argent - en ligne également. Soutenez-nous !