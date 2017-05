L’Asti donne une mauvaise note à Bettel

« Et le vivre-ensemble, monsieur le premier ministre ? » s’interroge l’Asti dans un communiqué de presse à propos du discours sur l’état de la nation (voir aussi Thema) de Xavier Bettel. « On aurait pu imaginer que, dans un pays où la moitié de la population résidente n’a pas la nationalité luxembourgeoise, les questions du vivre-ensemble seraient évoquées », se lit le communiqué. Or, les sujets de l’immigration et de l’intégration n’auraient été qu’à peine évoqués. En ce qui concerne les élections communales, l’Association de soutien aux travailleurs immigrés s’offusque du fait que Bettel n’ait à aucun moment abordé la question de l’inscription des étrangers sur les listes électorales. Citant le rapport de l’Ecri (Commission européenne contre le racisme et l’intolérance) qui pointe du doigt des manquements en termes d’intégration et les inégalités entre Luxembourgeois et non-Luxembourgeois au sein du système scolaire, elle regrette qu’aucune « vision politique » à ce sujet n’ait été présentée. Et critique aussi la « parcimonie » de mesures en faveur de l’intégration des réfugiés, une fois leur statut obtenu. Avant de conclure qu’« il en va de la cohésion sociale de notre pays ».

