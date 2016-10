L’IHTP a vraiment été fondé

L’Institut d’histoire du temps présent vient donc officiellement de voir le jour. Lors d’une conférence de presse lundi dernier, l’institut, qui avait quelques difficultés au démarrage – le dossier est passé de la Culture à l’Enseignement supérieur notamment, puis pas moins de quatre instituts ont fermé pour sa création -, a présenté son nouveau logo et son nouveau sigle (C2DH – Luxembourg Centre for Contemporary and Digital History). Comme le nom l’indique, c’est l’élément numérique qui prime – et qui est surtout politiquement voulu. Pour l’instant, quelques CDI sont à pourvoir, donc le panier de crabes devrait encore remuer pour un petit moment.

Kriteschen an onofhängege Journalismus kascht Geld - och online. Ënnerstëtzt eis! Kritischer und unabhängiger Journalismus kostet Geld - auch online. Unterstützt uns! Le journalisme critique et indépendant coûte de l’argent - en ligne également. Soutenez-nous !