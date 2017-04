Annoncé comme le choc entre les deux Catherine (Deneuve et Frot), le film séduit là où on ne l’attend pas. L’émotion pointe moins entre les deux actrices que lors de la description du délitement du service hospitalier, ou pendant le jeu de séduction entre Catherine Frot et un Olivier Gourmet très en forme.

L’évaluation du woxx :

