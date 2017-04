Marx contre le communisme

Tant qu’à parler justice fiscale, une autre petite anecdote a fait le bonheur des internautes cette semaine. Comme l’a révélé la page Facebook « Memes bis zum Weltraumkommunismus » qui s’est fait connaître par maintes caricatures de politiciens, notamment d’Étienne Schneider et son « Space Mining », Claude Marx, le patron CSSF et ancien banquier HSBC cité dans les Panama Papers, n’avait pas bien digéré un « meme » à son encontre, allant même jusqu’à mettre « en demeure » les responsables de retirer cette image. Ce qui a eu l’effet inverse, donc des « memes » de plus. Quelqu’un pourrait expliquer l’effet Streisand à Claude Marx ?

Kriteschen an onofhängege Journalismus kascht Geld - och online. Ënnerstëtzt eis! Kritischer und unabhängiger Journalismus kostet Geld - auch online. Unterstützt uns! Le journalisme critique et indépendant coûte de l’argent - en ligne également. Soutenez-nous !