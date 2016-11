Le 21e siècle sera le siècle des migrations. Plus de personnes que jamais quittent leur pays d’origine à la recherche d’une vie meilleure, pour fuir la guerre ou la pauvreté. Alors que le changement climatique pourrait bientôt créer encore davantage de migrants, les guerres au Moyen-Orient, responsables de millions de réfugiés et de déplacés internes, ne semblent pas près de cesser. Au cœur du débat politique depuis quelques années, les migrations de masse mettent le monde, l’Europe, mais aussi le Luxembourg devant d’immenses défis. Quelles sont les conséquences économiques, démographiques et sociétales de ces migrations ? Et quelles opportunités peuvent-elles représenter, notamment pour un pays comme le Luxembourg ? Jean-Claude Reding, président de la Chambre des salariés, et Joël Machado, économiste et chercheur au Centre for Research in Economics and Management, tâcheront de trouver des débuts de réponses à ces questions lors d’une soirée organisée par le Clae. « Migrations : quels enjeux économiques et sociétaux ? », le 8 novembre à 18h45 dans les locaux du Clae (26, rue de Gasperich) à Luxembourg. Plus d’infos : www.clae.lu

