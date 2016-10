Mineurs isolés : 39 « disparitions »

39. Voilà le nombre de réfugiés mineurs non accompagnés ayant disparu après avoir atteint le Luxembourg. C’est ce qu’explique le ministère des Affaires étrangères dans sa réponse à une question parlementaire signée Martine Mergen (CSV). En tout, 83 mineurs auraient introduit une demande de protection internationale entre le 1er janvier et le 30 septembre 2016. En 2015, ils auraient été 103, contre 31 en 2014 – on assisterait donc à une nette recrudescence des arrivées. Parmi les 83 arrivés en 2016, quasiment la moitié aurait donc disparu : 37 directement après avoir présenté leur demande et deux seulement après l’introduction de leur demande. Pas de panique pourtant, explique le ministère : « On peut légitimement penser que le Luxembourg est, pour ceux qui disparaissent rapidement, un pays de transit, de passage, pour continuer vers un autre État membre. » Le règlement Dublin – qui prévoit le traitement de la demande d’asile d’une personne dans le premier État européen dont elle a foulé le sol – ne s’appliquant pas aux mineurs non accompagnés, se déclarer mineur présenterait un certain intérêt pour les personnes concernées. Pour le ministère, il existe de « sérieux doutes » quant à la minorité de ceux qui ont disparu.

