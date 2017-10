Mobilisation générale contre le glyphosate

Comment remettre le génie dans la bouteille… de Roundup ? C’est ce que doivent se demander ces jours-ci les conseillers en communication du géant de l’agrochimie Monsanto. En effet, l’autorisation européenne pour le glyphosate, la substance active du fameux herbicide, expire à la fin de l’année. Et la mobilisation contre une prolongation est plus forte que jamais. Même au Luxembourg, le sujet est suffisamment sensible pour que le ministre de l’Agriculture Fernand Etgen annonce sur 100,7 vouloir s’opposer à un renouvellement pour dix ans de l’autorisation, comme le propose la Commission européenne. Le ministre rappelle également que le nouveau « Plan national pesticides » prévoit de restreindre fortement l’usage du glyphosate. Un plan qui se fait attendre depuis 2012. Le Mouvement écologique vient pour cela d’introduire une plainte auprès de la Commission. Enfin, Claude Turmes invite pour lundi prochain à la projection du film « Le Roundup face à ses juges », qui dénonce le scandale sanitaire autour de l’herbicide à travers des témoignages de victimes et d’experts. La projection sera suivie d’une séance de questions-réponses avec l’eurodéputé vert et son collègue national Gérard Anzia. Le 23 octobre à 19h au Kinepolis Luxembourg ; détails et réservation : www.facebook.com/claude.turmes.

