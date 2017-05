Public Forum – Montag, 15. Mai – 18h30: Welche Zukunft für den Journalismus?

Über Releva nz, Glaubwürdigkeit und Finanzierung der Medien

Eine Diskussion am

Montag 15. Mai,

18:30-21 Uhr

in den Rotonden,

Luxemburg-Bonnevoie

Ohne freien Journalismus keine Demokratie. Ohne Demokratie keine Freiheit.

Doch der klassische Journalismus steht unter Druck: Durch Facebook und Twitter verliert er an Relevanz; seine Glaubwürdigkeit wird untergraben durch Parallelwirklichkeiten, politische Kampagnen und eigene Fehler; sein hundertjähriges Finanzierungsmodell ist durch die Demokratisierung der Meinungsäußerung auf Internet und eine weitverbreitete Gratis-Mentalität bedroht.Europaweit werden neue Formen des Leser-finanzierten Journalismus ausprobiert: De Correspondent in den Niederlanden, Krautreporter in Deutschland, Mediapart in Frankreich oder Republik in der Schweiz zeigen, wo in Zukunft Qualitätsjournalismus stattfinden kann. Wo Luxemburg in dieser Entwicklung steht, wird am 9. Mai in der Chamber Gegenstand einer Debatte sein.

Die Zeitschrift forum lädt ihre Leser und Freunde zu einer Diskussion ein mit

Richard Graf (Woxx) zur Reform der Pressehilfe

Romain Kohn (Direktor ALIA) zur Gewährleistung der journalistischen Qualität

Claude Karger (Lëtzebuerger Journal) zum Wandel der Printmedien

Annick Goerens (RTLRadioLëtzebuerg) zur Entwicklung der audiovisuellen Formate

Laurent Schmit (Luxemburger Wort) zu partizipativem Journalismus

Sven Clement (Medien-Berater) zu Online-Journalismus

Anina Valle Thiele (freie Journalistin) zu „Unternehmer-Journalismus“

Informationen unter Tel. 42 44 88 / forum@pt.lu

