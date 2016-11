Olai : des changements en vue

L’interview du woxx avec le directeur de l’Olai Yves Piron a été lue – c’est le moins que l’on puisse dire. Non seulement divers médias en ont repris des extraits, mais le CSV s’est aussi basé dessus pour demander des explications à la ministre de la Famille Corinne Cahen. La députée Martine Mergen voulait savoir si le ratio d’encadrement était en effet d’un agent de l’Olai pour 160 demandeurs d’asile, alors que, dans l’idéal, il serait d’un pour 30, et si Cahen comptait renforcer les « capacités des ressources humaines de l’Olai afin d’optimiser la prise en charge ». Oui, répond la ministre, les informations telles que rapportées dans l’interview du woxx sont vraies. Par ailleurs, « un nouveau renforcement des effectifs » serait nécessaire et la demande afférente en cours. Mergen voulait savoir en outre si les recommandations faites à l’issue d’un audit au sein de l’Olai en 2014 avaient eu des conséquences concrètes. Là aussi, la ministre affirme que oui, des changements auraient eu lieu par la suite, notamment au niveau de l’organigramme et de la communication interne et externe. Un système d’appréciation des « performances professionnelles des collaborateurs » serait d’ailleurs en train d’être mis en place.

Kriteschen an onofhängege Journalismus kascht Geld - och online. Ënnerstëtzt eis! Kritischer und unabhängiger Journalismus kostet Geld - auch online. Unterstützt uns! Le journalisme critique et indépendant coûte de l’argent - en ligne également. Soutenez-nous !