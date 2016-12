Ouni : à vos tupperwares, partez !

L’ouverture officielle du magasin « Organic Unpackaged Natural Ingredients » (Ouni) annoncée dans le woxx 1399 aura lieu lundi 12 décembre. Cela fait suite à une ouverture exclusive, les 6 et 7 décembre, pour les membres actifs de la coopérative, qui a sans doute permis d’ultimes mises au point techniques. Rappelons l’adresse : 55, rue Glesener, Luxembourg-Gare – et les horaires : du lundi au vendredi de 10h à 20h, et le samedi de 10h à 17h.

