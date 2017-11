Paroles et gestes pour une finance « plus etika »

« Bilan et perspectives », c’est ainsi qu’on fête les anniversaires chez les gens sérieux. Etika, l’asbl qui a mis en place, avec la BCEE, le « Compte Epargne Alternative », est décidément devenue très sérieuse. Pour fêter ses vingt ans, l’asbl organise une soirée festive le mercredi 29 novembre. Une première conférence verra Bernard Bayot, directeur de l’association de finance alternative Financité, évoquer « 30 ans de finance sociale en Belgique ». Côté perspective, il abordera le projet de création de la banque coopérative NewB chez nos voisins. Ensuite, Mike Mathias et Magali Paulus récapituleront l’histoire d’Etika, aussi bien dans son rôle de « banquière » que dans celui d’animatrice du débat citoyen. Enfin, la soirée se terminera autour d’un buffet végan, le tout se déroulant à l’ancien siège de l’Arbed, repris par la BCEE. Mais à vingt ans on est jeune – Etika a aussi prévu une soirée plus décontractée, le vendredi 1er décembre à l’Altrimenti. La « Chronique d’une ex-banquière » est une conférence gesticulée, présentée par Aline Fares, qui a travaillé pour Dexia à Luxembourg et à Bruxelles. Elle évoquera de manière très personnelle la finance, les banques et leurs crises. Informations supplémentaires sur les événements et inscription (obligatoire) : etika.lu.

