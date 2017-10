Potentiel nouveau recteur de l’Uni : pas incontesté

Si l’information relayée par la radio socio-culturelle 100,7 est correcte, alors l’Université du Luxembourg – ou plutôt son conseil de gouvernance – aurait trouvé un prétendant tout à fait à son goût, tout en écartant l’hypothèse d’un candidat interne. En effet, Stéphane Pallage, depuis 2013 doyen de l’école de gestion de l’Uqam (Université du Québec à Montréal), est un économiste d’origine belge à qui le contact entre enseignement public et secteur privé ne semble pas faire froid dans le dos. En tout cas, c’est ce que prétend un de ses collègues, le professeur de comptabilité à l’Uqam Léo-Paul Lauzon (qui est aussi membre du Nouveau Parti démocratique, le plus à gauche du Canada), dans un blog rédigé pour le tabloïd « Le Journal de Montréal ». Il y accuse le doyen entre autres d’être favorable à « une école de gestion inféodée au milieu des affaires qui ne peut être partie intégrante d’une université contestataire avec ses départements et disciplines de type ‘humides’ et ‘molles’ », et de vouloir démanteler l’Uqam au profit du privé sur le dos du secteur public. Pourtant ce n’est pas encore sûr que Pallage sera effectivement le successeur de Rainer Klump. Le conseil universitaire (qui regroupe professeurs et étudiants) devait lors de la mise sous presse du woxx encore donner un avis consultatif, et puis ce sera au Conseil de gouvernement de trancher.

