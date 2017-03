Recycler la Earth Hour, op Lëtzebuergesch ?

Parmi les activités et événements alternatifs des prochains jours, relevons d’abord le deuxième festival « Do it yourself » de l’année. Plusieurs ateliers permettront d’apprendre à « recycler soi-même, tricoter, réparer sa bicyclette ou matérialiser son invention ». Cela se déroule dans le cadre de la Foire de printemps, renommée « Springbreak », à « Luxexpo the Box » samedi 25 mars de midi à 19h. Ce même jour, à 20h30 pile, il est temps par contre conseillé de mettre de côté pelotes de laine et « clés imbus », si vous voulez participer à la « Earth Hour » 2017. Le geste symbolique d’éteindre la lumière pendant une heure est coordonné mondialement par le WWF et fête son dixième anniversaire. Et donnera bien sûr lieu, comme tous les ans, à des discussions sur le caractère de cette initiative – pleine de bon sens pour les fans et poudre aux yeux pour les détracteurs. Enfin, sur un sujet différent, mais non moins controversé, la Gréng Stëftung propose une table ronde au sujet des opportunités et défis du multilinguisme sur le marché de l’emploi, mardi 28 mars à 19h au Forum Da Vinci à Luxembourg-ville. L’événement est intitulé « En français svp ? », se tiendra en luxembourgeois, une traduction simultanée vers la langue de Voltaire (lui-même longtemps frontalier) est assurée.

