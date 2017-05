Réforme du SIP : adaptation mais pas trop

Le 28 avril, le ministre des Médias Xavier Bettel a déposé un projet de loi visant à « adapter les missions et le cadre du personnel du Service information et presse (SIP) afin de tenir compte des changements intervenus au cours des vingt-cinq années révolues » depuis la dernière réforme. Le SIP, qui de facto n’est qu’une plateforme de services pour les communicants ministériels, reçoit donc de nouveaux habits, mais rien de plus. En effet, si l’exposé des motifs évoque encore une adaptation nécessaire aux exigences de l’« open data » et de l’« accès aux informations », on n’en trouve pas grand-chose dans le texte proposé. Pire encore, l’ancienne formulation du point « e » (« faciliter par tous les moyens le travail des organes de presse et des journalistes luxembourgeois ») a été remplacée par « publier et diffuser des documents et informations de toute nature ». Les autres changements se réfèrent plutôt aux nouvelles technologies (la vieille mission prévoyait encore la mise à jour du vidéotexte du gouvernement). Pour un véritable accès à l’information, que le Conseil de presse réclame depuis plus d’une décennie, ce n’est pas encore gagné.

