Roman Polanski : D’après une histoire vraie

Qu’à l’époque post-Weinstein on ait mal au ventre de vanter un Polanski est normal. Pourtant avec ce thriller brouillant les pistes entre cauchemar et réalité, le réalisateur ne livre qu’une faible copie de ses plus grands succès comme « Rosemary’s Baby ».

L’évaluation du woxx :

