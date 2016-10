Sicher für Abgeschobene, nicht für Touristen

Afghanistan, ein sicheres Herkunftsland? Das hatten wir vergangene Woche anzuzweifeln gewagt. Auf unseren Artikel über die geplante Abschiebung von sechs Personen nach Afghanistan hin hat sich eine Leserin gemeldet, die sich vor Kurzem als Touristin in das Land am Hindukusch begeben hat. „Ich kann nur bestätigen, dass dieses Land alles andere als sicher ist“, so ihre Reaktion. Man habe für viele Reisen innerhalb des Landes auf das Flugzeug zurückgreifen müssen, da die Straßen oft nicht sicher vor den Taliban seien. Auch sei einem vom Besuch vieler Orte abgeraten worden. Schon bei der Visa-Anfrage habe es Schwierigkeiten gegeben: die afghanische Botschaft in Brüssel habe die Verantwortung dafür nicht übernehmen wollen, auch das luxemburgische Außenministerium habe keine Hilfe bieten können. Erst auf Einladung des afghanischen Außenministeriums hin sei es möglich gewesen, ein Visum zu erhalten. „Es ist ein Hohn, dieses Land als sicher darzustellen und Menschen dahin zurückzuschicken“, so die Leserin.

Kriteschen an onofhängege Journalismus kascht Geld - och online. Ënnerstëtzt eis! Kritischer und unabhängiger Journalismus kostet Geld - auch online. Unterstützt uns! Le journalisme critique et indépendant coûte de l’argent - en ligne également. Soutenez-nous !