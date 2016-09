Snowden, héros plutôt que traître

Ce pourrait être la dernière occasion d’obtenir la grâce pour Edward Snowden. L’informaticien, ancien employé de la National Security Agency (NSA) américaine devenu lanceur d’alerte, se trouve toujours en Russie. Après avoir révélé la surveillance massive et systématique du monde entier par la NSA, il a été accusé d’espionnage, de vol et d’utilisation illégale de biens gouvernementaux en juin 2013. Il s’était réfugié à Hong Kong dans un premier temps, avant de demander l’asile en Russie. En août 2014, il a obtenu un permis de séjour de trois ans en Russie – jusqu’en août 2017 donc. Le gouvernement américain, lui, maintient ses accusations. C’est la raison pour laquelle Amnesty International vient de lancer une pétition mondiale adressée à Barack Obama pour que la grâce présidentielle soit accordée à Snowden. « Edward Snowden est un héros pour les droits humains », déclare l’ONG. Elle poursuit : « Grâce à son courage, le monde a changé. Il a lancé un débat au niveau mondial, qui a permis de modifier des lois et contribué à améliorer la protection de la vie privée. » La démarche est soutenue par un grand nombre de personnalités publiques. Signez la pétition sous : www.amnesty.org

