Si le film ne renoue pas avec la verve et l’énergie du Tom Tykwer d’avant Hollywood, il reste un dépaysement plutôt complet. Tom Hanks est certes égal à lui-même, mais Sarita Choudhury et Sidse Babett Knudsen côté charme et Dhaffer L’Abidine côté humour – avec une pointe de subversion dans le royaume saoudien rigoriste – font prendre la sauce de cette comédie dramatique.

L’évaluation du woxx :

Tous les horaires sur le site.

Kriteschen an onofhängege Journalismus kascht Geld - och online. Ënnerstëtzt eis! Kritischer und unabhängiger Journalismus kostet Geld - auch online. Unterstützt uns! Le journalisme critique et indépendant coûte de l’argent - en ligne également. Soutenez-nous !